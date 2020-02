Abidal: “Messi, rinnovo difficile. Resta? Domanda per lui”. Inter alla finestra

Abidal ha parlato del futuro di Lionel Messi. Il team manager del Barcellona non chiarisce la situazione del fenomeno argentino, di cui si è parlato molto nell’ultima settimana, anche in ottica Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni del Mundo Deportivo

FUTURO DA DECIFRARE – Eric Abidal non dissipa la nebbia attorno al rinnovo di Messi con il Barcellona (Inter in attesa?): «Sebbene il contratto si concluda nel 2021, Messi può lasciare il Barcellona quest’estate? La domanda è per lui, speriamo che continui. Leo ha detto che il Barcellona è tutto per lui, che vuole rimanere qui, da lì ci sono le condizioni. Stiamo parlando del miglior giocatore al mondo e non è mai facile rinnovare con un giocatore del genere».