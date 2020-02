Roma-Bologna, gioia Mihajlovic. Orsolini-Barrow show! Crisi giallorossa

Roma-Bologna è appena terminata con il punteggio di 2-3. I giallorossi proseguono nel momento negativo di forma e anche stavolta affondano nel primo tempo. Riccardo Orsolini e Musa Barrow, protagonisti assoluti, trascinano la squadra di Sinisa Mihajlovic

SCONFITTA INTERNA – Grande inizio per gli uomini di Mihajlovic che trovano il vantaggio al 16esimo con Orsolini. La squadra di Fonseca non sembra molto brillante, ma reagisce: al 22esimo pareggio grazie all’autogol di Denswil. Passano solo 4 minuti e gli ospiti tornano in vantaggio con un grande Barrow. L’attaccante è scatenato e al 51esimo segna il gol dell’1-3. Al 72esimo Mkhitaryan accorcia le distanze su cross di Bruno Peres, ma non basta. Cristante espulso nel finale. Roma-Bologna termina 2-3 e ora i giallorossi sono in piena crisi di risultati.