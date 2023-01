Fantacalcio, i consigli per la 16ª giornata di Serie A: chi schierare e chi no

Dopo la lunghissima sosta, finalmente torna la Serie A. Con essa, e con l’Inter, torna anche il Fantacalcio. I nerazzurri affronteranno il Napoli al rientro. Ecco i consigli al Fantacalcio di Inter-News.it, l’analisi di ogni partita, chi schierare, le scommessa e chi lasciare in panchina.

SEDICESIMA GIORNATA – La Serie A è finalmente tornata. Archiviati i Mondiali e per alcuni anche il FantaMondiale, torna il Fantacalcio. Fondamentale non trovarsi alla ripresa, qui i nostri consigli per le vostre squadre. Questa giornata sarà caratterizzata dal big match tra Inter e Napoli, mentre le avversarie dei nerazzurri hanno turni relativamente agevoli.

FANTACALCIO – I CONSIGLI PER LA 16ª GIORNATA DI SERIE A

SALERNITANA-MILAN (mercoledì ore 12.30)

CONSIGLIATI: Piatek (S), Leao (M)

SCOMMESSE: Dia (S), Saelmaekers (M)

SCONSIGLIATI: Sambia (S), Tatarusanu (C)

SASSUOLO-SAMPDORIA (mercoledì ore 12.30)

CONSIGLIATI: Frattesi (Sas), Gabbiadini (Sam)

SCOMMESSE: Laurienté (Sas), Lammers (Sam)

SCONSIGLIATI: Toljan (Sas), Leris (Sam)

TORINO-VERONA (mercoledì ore 14.30)

CONSIGLIATI: Vlasic (T), Doig (V)

SCOMMESSE: Miranchuk (T), Verdi (V)

SCONSIGLIATI: Ricci (T), Hien (V)

SPEZIA-ATALANTA (sabato ore 14.30)

CONSIGLIATI: Nzola (S), Lookman (A)

SCOMMESSE: Reca (S), Maehle (A)

SCONSIGLIATI: Agudelo (S), Hojlund (A)

LECCE-LAZIO (mercoledì ore 16.30)

CONSIGLIATI: Strefezza (Le), Immobile (La)

SCOMMESSE: Hiulmand (Le), Lazzari (La)

SCONSIGLIATI: Falcone (Le), Cataldi (La)

ROMA-BOLOGNA (mercoledì ore 16.30)

CONSIGLIATI: Dybala (R), Arnautovic (B)

SCOMMESSE: Spinazzola (R), Orsolini (B)

SCONSIGLIATI: Celik (R), Medel (B)

CREMONESE-JUVENTUS (mercoledì ore 18.30)

CONSIGLIATI: Zanimacchia (C), Milik (J)

SCOMMESSE: Carnesecchi (C), McKennie (J)

SCONSIGLIATI: Pickel (C), Linetty (T)

FIORENTINA-MONZA (mercoledì ore 18.30)

CONSIGLIATI: Bonaventura (F), Carlos Augusto (M)

SCOMMESSE: Jovic (F), Caprari (M)

SCONSIGLIATI: Dodo (F), Marlon (M)

INTER-NAPOLI (mercoledì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Dzeko (I), Osimhen (N)

SCOMMESSE: Mhitaryan (I), Politano (N)

SCONSIGLIATI: Acerbi (I), Juan Jesus (N)

UDINESE-EMPOLI (mercoledì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Udogie (U), Caputo (E)

SCOMMESSE: Becao (U), Vicario (E)

SCONSIGLIATI: Perez (U), Marin (E)

Non dimenticatevi di inserire la formazione e buona fortuna per questa sedicesima giornata di Fantacalcio!