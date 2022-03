Dybala, lungo interrogatorio in Procura terminato. Niente allenamento – Sky

L’Inter prepara la sfida del 3 aprile, al rientro dalla sosta della nazionali, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Oggi non si è allenato con la Juventus Paulo Dybala con l’argentino convocato dalla Procura Federale di Torino per un lungo interrogatorio (vedi articolo).

INTERROGATORIO – L’Inter prepara ad Appiano Gentile la partita contro la Juventus del prossimo 3 aprile. Una partita fondamentale per tenere vivo il sogno scudetto. Intanto, la società bianconera è finita di nuovo sotto il minimo della Guardia di Finanza che indaga sui conti della società di Andrea Agnelli. La novità è che, per la prima volta, un calciatore della Juventus ha parlato ai pm. Paulo Dybala oggi si è recato presso il Palazzo di Giustizia di Torino per un lungo interrogatorio che, come scrive Sky, è terminato dopo addirittura 3 ore. Dybala è stato ascoltato dai pm come persona informata sui fatti. Per rendere il quadro più completo ecco come spiega Francesco Cosatti a Sky Sport. «Dybala è uscito intorno alle 18:10, tre ore dopo il suo ingresso. Nei prossimi giorni verrano sentiti altri calciatori della Juventus ma che sono impegnati con le varie nazionali. Oggi i compagni di squadra si allenavano, non credo che Dybala passi dalla Continassa».