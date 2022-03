Barzaghi: «Inzaghi-Zhang e dirigenza, un sogno condiviso durante il caffè»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile con un obiettivo ben preciso: la sfida contro la Juventus del prossimo 3 aprile. Contro i bianconeri si potrà capire veramente se il sogno scudetto sfumerà o rimarrà per il finale di stagione. Il caffè di oggi in sede tra Inzaghi e società ha un obiettivo condiviso.

OBIETTIVO – L’Inter prepara la sfida del 3 aprile contro la Juventus in questa sosta delle nazionali. I nerazzurri all’Allianz Stadium si gioca la possibilità di rimanere in corsa per lo scudetto. Quest’oggi, in sede Inter, si è tenuto un breve incontro davanti a un caffè tra Inzaghi-Marotta-Antonello e Zhang (vedi articolo). Ecco cosa si sono detti in questa pausa con le parole di Matteo Barzaghi a Sky Sport. «Caffè veloce in sede tra allenatore, Inzaghi e Zhang con Marotta e Antonello. Un caffè veloce e poi di nuovo a lavoro. Un caffè che fa bene perché rinsalda i vertici della società con l’allenatore che si fanno forza. La società crede nel bis scudetto e nella seconda stella e Inzaghi sa quanto la squadra voglia tornare a vincere. Con la Juventus si proverà a riaprire la corsa scudetto che sembrava utopia l’estate scorsa. Magari oggi davanti al caffè hanno sognato».