Dybala dal mercato alla… Procura! Parla nell’inchiesta sulla Juventus

Ieri sera è uscita la notizia di una nuova indagine sulla Juventus, stavolta della Procura di Torino (vedi articolo). Questo pomeriggio, riporta Sky Sport, ascoltato Dybala che deve quindi pensare anche ad altro oltre alla vicenda mercato.

L’INCHIESTA PROSEGUE – È in corso un’indagine sulla Juventus per presunto falso in bilancio. La Procura di Torino questo pomeriggio ha sentito, come primo giocatore, Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che il 30 giugno lascerà i bianconeri a fine contratto, oltre alle voci sull’Inter (e non solo) si è dovuto presentare come persona informata sui fatti. Nel mirino sospette scritture private fra la società Juventus e i calciatori, legate alle mensilità da marzo a giugno 2020. Dybala, va segnalato, non figura tra gli indagati.