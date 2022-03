FOTO – Inter tifa Turchia, Italia e Cile: cinque nerazzurri in campo

L’Inter prepara la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Un match che dirà a cosa potrà ambire la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri si allena ad Appiano Gentile ma intanto questa sera ben 5 nerazzurri scendono in campo con le nazionali. Dall’Inter arriva l’in bocca al lupo a Italia, Turchia e Cile.

Tifo che dunque da parte della società si divide su più fronti. Va ricordato che, in caso di successo sia della Turchia sia dell’Italia, Calhanoglu si ritroverebbe contro a Barella e Bastoni per contendersi il mondiale in Qatar2022. Inevitabilmente qualcuno ne uscirebbe deluso.