Crotone-Atalanta, la Dea torna a vincere: decisiva la doppietta di Muriel

Crotone-Atalanta è la sfida che si è giocata alle ore 15.00, valida per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri di Gasperini tornano alla vittoria grazie alla doppietta di Luis Muriel

VITTORIA – Crotone-Atalantaè la sfida che si è giocata alle ore 15.00, valida per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dal pareggio in Champions League contro l’Ajax, tornano alla vittoria in campionato. Mattatore della gara, nel primo tempo, Luis Muriel che al 26′ e al 38′ batte un incolpevole Cordaz. Al 40′ però, un sussulto dei padroni di casa che accorciano le distanze con Simy. Nella ripresa due tegole per Gasperini: Romero e Hateboer si sono fermati a causa di due problemi muscolari (qui le ultime).