Atalanta, infortunio per due calciatori: le condizioni in vista dell’Inter

Gian Piero Gasperini Atalanta

Due tegole per Gasperini. Nel corso di Crotone-Atalanta due calciatori nerazzurri si sono fermati per infortunio ed hanno chiesto il cambio. Da valutare le loro condizioni in vista dell’Inter

INFORTUNIO – Nuovi problemi e nuovi infortuni per l’Atalanta. Nel corso della sfida contro il Crotone, infatti, Hans Hateboer e Cristian Romero si sono fermati per infortunio. L’esterno olandese ha chiesto il cambio nel corso del secondo tempo a causa di un problema muscolare. Infortunio simile anche per Romero, uscito dal campo pochi minuti dopo il compagno di squadra. La loro presenza per la sfida contro l’Inter è a rischio.