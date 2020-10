Pinamonti: “Inter, tutti devono farsi trovare pronti. Ringrazio Conte”

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti non sarà titolare alle ore 18 in Inter-Parma, anticipo della sesta giornata di Serie A (vedi articolo). Il giocatore nerazzurro, intervistato da Inter TV, ha presentato la partita che si disputerà al Meazza.

FINIRE BENE IL MESE – Andrea Pinamonti presenta Inter-Parma su Inter TV: «Sicuramente il Parma viene qui per giocare la sua partita e cercare di strappare quanti più punti possibili. Noi siamo pronti a questo e cercheremo di portare noi a casa i tre punti. Penso che in stagioni come questa, con mille difficoltà, tutti devono farsi trovare pronti. Noi stiamo dimostrando questo, alla lunga ci porterà dei vantaggi. Mi hanno fatto molto piacere le parole del mister e infatti lo ringrazio. Sento che sto migliorando giorno dopo giorno: ho fatto un po’ fatica all’inizio, perché il mister chiede tanto, ma più passa il tempo più vanno bene le cose».