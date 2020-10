Inter-Parma, le formazioni ufficiali! Perisic avanza, poi doppia sorpresa

Condividi questo articolo

Inter-Parma in campo alle ore 18: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della sesta giornata di Serie A. Conte usa Perisic come spalla di Lautaro Martinez in attacco, novità soprattutto a centrocampo: torna Gagliardini e va subito dal 1′, in difesa Ranocchia e Kolarov. Nei gialloblù Liverani ne ha persi due all’ultimo (vedi articolo), che risultano essere dai convocati Dezi e Osorio, aggregato in extremis Inglese.



INTER-PARMA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 6 de Vrij, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 36 Darmian; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 97 I. Radu, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 48 F. Carboni, 49 Satriano, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 2 Iacoponi, 4 Balogh, 7 Gagliolo, 3 Gi. Pezzella; 8 Grassi, 23 Hernani, 14 Kurtic; 33 Kucka; 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 40 Turk, 77 Rinaldi, 10 Karamoh, 15 Brugman, 18 Cyprien, 19 Sohm, 30 Valenti, 45 Inglese, 93 Sprocati, 99 Adorante.

Allenatore: Fabio Liverani

Inter-Parma si gioca per la sesta giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza.