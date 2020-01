Coppa Italia, passa la Juventus: Roma stesa! Semifinali con Milan o Torino

Condividi questo articolo

Juventus in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri hanno regolato la Roma 3-1 e ora aspettano la vincente di Milan-Torino

FORMALITÀ – Juventus-Roma 3-1. I campioni d’Italia sono la seconda squadra ad accedere alle semifinali di Coppa Italia dopo il Napoli (vedi articolo). Tutto facile per i bianconeri, che archiviano la pratica giallorossa nel primo tempo. Apre Cristiano Ronaldo al 26′ con una percussione in area conclusa con un sinistro all’angolino basso. Rodrigo Bentancur al 38′ raddoppia con un destro di punta che colpisce il palo e si insacca alle spalle di Pau Lopez. Arriva il gol della sicurezza con Leonardo Bonucci poco prima dell’intervallo, colpo di testa su cross di Douglas Costa. Nella ripresa gran guizzo di Cengiz Under che da sinistra si accentra al limite dell’area e scarica un sinistro potente che si stampa sulla traversa. Gianluigi Buffon, però, mette dentro involontariamente con la schiena. Risultato che non cambia più, qualificazione ottenuta in scioltezza dagli uomini di Maurizio Sarri. La prossima avversaria uscirà dalla vincente di Milan-Torino di martedì prossimo.