Pedullà: “Politano-Napoli, Llorente entra nell’affare! Su Giroud-Inter…”

Pedullà ha fatto il punto della situazione sul futuro di Matteo Politano, sempre più vicino al Napoli dopo la trattativa sfumata con la Roma. L’incontro tra l’agente dell’esterno e Giuntoli è appena terminato, l’Inter resta alla finestra per Llorente-Giroud: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti da “Sportitalia”

VERSO GLI AZZURRI – Alfredo Pedullà ha aggiornato sull’affare Politano, dopo gli incontri di giornata: «L’esterno apprezza il Napoli e quindi credo questa sarà una notte di riflessione per definire tutto. Llorente-Inter inizialmente sembrava staccato, ma potrebbe rientrare nella trattativa. La punta spagnola arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre l’esterno ex Sassuolo andrebbe in prestito con obbligo di riscatto. In questo caso, sfumerebbe Olivier Giroud. Vedremo se nelle prossime ore tornerà in gioco la Roma, che ha bisogno dell’esterno. Altrimenti resta il profilo di Januzaj».