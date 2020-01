Tottenham-Norwich: Alli-Son gol, 2-1. Eriksen, 30′ e fischi: ora Inter?

Tottenham-Norwich è appena andata in scena per la 24esima giornata di Premier League. Gli Spurs da favoriti sono riusciti a portare a casa la vittoria con il punteggio di 2-1. Dele Alli, Teemu Pukki e Son Heung-Min i marcatori. Christian Eriksen, in attesa dell’Inter, ha giocato circa 30 minuti

BRIVIDI, VITTORIA E FISCHI – L’Inter questa sera era spettatrice interessata di Tottenham-Norwich, in attesa di concludere l’affare Eriksen. Mourinho ha convocato il trequartista, lasciandolo inizialmente in panchina. Le cose sembravano mettersi al meglio per i suoi dopo il vantaggio di Alli al 38esimo. Il secondo tempo, però, ha visto il pareggio di Pukki su rigore. Son scaccia la paura esattamente 10 minuti dopo con il gol vittoria. Eriksen è entrato al 62esimo al posto di Lamela tra i fischi dei tifosi Spurs, senza riuscire a incidere: Inter sempre più vicina?