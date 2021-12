Conference League, Tottenham-Rennes non si giocherà! Gli scenari – Sky

Era stata posticipata per i troppi casi di Covid-19 che avevano colpito la squadra inglese, ma ora, la decisione della Uefa, fa un po’ discutere. Tottenham-Rennes, ultima giornata del gruppo G di Conference League, era stata rinviata giovedì e non verrà mai giocata. Ecco cosa succederà.

IPOTESI – Come detto, l’ultima giornata del gruppo G di Conference League non si giocherà. La decisione arriva direttamente dalla Uefa che ha deciso, complice la mancanza di date disponibili, di non recuperare la sfida tra Tottenham e Rennes. Ecco il comunicato: “”La Uefa, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club“. Cosa succede ora? La Commisione Disciplinare sull’esito della partita comunicherà la decisione sull’esito della partita. L’ipotesi del 3-0 a tavolino per la formazione di Antonio Conte dunque è concreta e prende sempre più piede con gli Spurs che, con qualsiasi risultato se non la vittoria, sarebbero eliminati dalla Conference League. Questa infatti è la classifica aggiornata del gruppo G con il risultato dell’ultima giornata tra Vitesse e Mura che ha visto gli olandesi vincere 3-1.

Rennes 11 punti

Vitesse 10 punti

Tottenham 7 punti

Mura 3 punti

Insomma, Conte, dopo poco tempo sulla panchina degli Spurs, potrebbe essere già fuori dall’Europa.

FONTE – Sky.