L’Inter domani ricorderà Prisco. La Curva Nord prende il suo nome? – TS

L’Inter domani in occasione della sfida casalinga contro il Cagliari – secondo quanto riportato da TuttoSport -, ricorderà Peppino Prisco con un video. Tra le nuove idee, ci sarebbe anche quella di intitolare la Curva Nord proprio a Prisco.

RICORDO PRISCO – Domani sera l’Inter ricorderà Peppino Prisco con un video sul maxischermo di San Siro in occasione della sfida casalinga contro il Cagliari. Sarà il momento più toccante di questi tre giorni che è iniziata ieri per i 100 anni dalla nascita e continuerà domani per i 20 anni dalla scomparsa dell’avvocato super tifoso nerazzurro. L’affetto nei confronti di Prisco è sempre fortissimo e questo alimenta nuove idee, come quella di intitolare la Curva Nord di San Siro proprio a Prisco.

Fonte: TuttoSport