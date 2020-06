Cagliari, 3 punti e brivido contro il Torino. Super Nainggolan: gol e show

Cagliari ok contro il Torino nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. I sardi hanno conquistato i tre punti superando i granata con il punteggio di 4-2. Ottima prova di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter, che tornava titolare dopo l’infortunio. Riviviamo le fasi salienti dell’incontro

POKER CAGLIARI – Già i primi minuti della partita fanno capire l’andamento che prenderà il match. Al 12esimo minuto, infatti, la squadra di Zenga è già in vantaggio grazie al gol di Nandez. Passano solo 5 minuti e arriva il raddoppio grazie a Simeone, punta in grande stato di forma. Nel secondo tempo, non cambia l’andamento dell’incontro: ci pensa Nainggolan al 46esimo a chiudere la partita con il 3-0. Il belga di proprietà dell’Inter corona con il gol un’ottima prestazione. Il Torino rientra in partita al 60esimo con Bremer: 3-1. Pochi minuti dopo Belotti mette tutto clamorosamente in discussione: Belotti su azione da corner segna un gran gol in girata. Ci pensa però Joao Pedro a sistemare le cose: 4-2 su rigore al 68′. Finisce così la partita.