Nainggolan torna titolare e subito gol: fissa in 45” il tris in Cagliari-Torino

Nainggolan è tornato oggi titolare dopo un infortunio, e ha subito messo la firma in Cagliari-Torino. Il centrocampista belga, in prestito dall’Inter, ha firmato il gol che a inizio ripresa porta i rossoblù di Zenga sul 3-0. Ecco il racconto della marcatura del centrocampista.

SUBITO A SEGNO – Radja Nainggolan è uno dei grandi protagonisti di Cagliari-Torino. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, che aveva saltato le prime due partite dalla ripresa della Serie A per infortunio, era in dubbio fino a stamattina. Il fastidio muscolare della scorsa settimana è passato, e Walter Zenga ha deciso di convocarlo. A sorpresa, in aggiunta, il tecnico lo ha subito schierato dal primo minuto. Decisione premiata: Nainggolan autore di un ottimo primo tempo, chiuso dai rossoblù in vantaggio per 2-0 con i gol di Nahitan Nandez (12′) e Giovanni Simeone (17′), ha poi trovato la soddisfazione personale del gol. Dopo appena quarantacinque secondi della ripresa ha preso palla sul centro-sinistra, è avanzato qualche metro e, con un mancino rasoterra angolato (leggermente deviato da Nicolas Nkoulou), ha superato Salvatore Sirigu. È il sesto gol per Nainggolan in questa Serie A: l’ultimo risaliva proprio alla partita contro i nerazzurri, datata domenica 26 gennaio. Cagliari-Torino ora è sul 3-0.