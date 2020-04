Bologna: morto Gazzoni Frascara, presidente onorario rossoblÃ¹

Bologna: morto Gazzoni Frascara, presidente onorario rossoblù

Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna ed ex patron dal 1993 al 2005, è morto a 84 anni

LUTTO – È lutto in casa Bologna che perde Giuseppe Gazzoni Frascara, ex patron ed ora presidente onorario del club rossoblù. La società emiliana lo ha voluto ricordare scrivendo sul proprio portale ufficiale. Sul sito si legge che è stato “alla guida del Club dal giugno 1993 al settembre 2005” e di aver acquisto degli “autentici fuoriclasse come Baggio e Signori, la vittoria della Coppa Intertoto nell’agosto 1998, entusiasmo e grandi giocatori, da Pagliuca ad Andersson, da Kolyvanov a Cruz“. Gazzoni Frascara salì agli onori delle cronache anche per la sua battaglia nelle aule dei campionati contro coloro erano stati accusali dello scandalo Calciopoli.