Lautaro Martinez-Barcellona, attaccante Inter difficile? Mossa per piano B

Il Barcellona si starebbe cautelando per un’alternativa all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez: il nome sarebbe quello di Timo Werner

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, il Barcellona si starebbe rendendo conto che l’obiettivo Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, non sarebbe dei più semplici. Per questo si starebbe guardando intorno e cautelando guardando ad altre piste. Quella più concreta sarebbe quella che porterebbe a Timo Werner. Per il 24enne del Lipsia ci sarebbe stato un incontro lo scorso mese di marzo tra Eric Abidal, direttore tecnico del club blaugrana, il suo vice Ramon Planes e Gunter, padre del centravanti tedesco. Una riunione esplorativa per verificare la volontà del figlio di trasferirsi in Catalogna. Un faccia a faccia positivo. Ora l’argentino potrebbe essere più lontano dalla squadra spagnola.