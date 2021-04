Berardi eurogol in rovesciata! Il Sassuolo si lancia in corsa Europa

Berardi decide in rovesciata Sassuolo-Sampdoria, con l’unico (magnifico) gol della partita. Per i neroverdi è la quarta vittoria di fila: vanno a -3 dall’Europa.

BERARDI EUROGOL! – Il Sassuolo supera 1-0 la Sampdoria e va all’inseguimento della Roma, settima a +3 con una partita in più. Il primo ad andare vicino al gol è Jakub Jankto, che dopo dodici minuti in scivolata su tiro-cross di Keita Baldé Diao colpisce il palo. Poco dopo sponda di Omar Colley, ma salva Vlad Chiriches quasi sulla linea. Al 26’ a segno va Hamed Junior Traoré, ma è in fuorigioco al momento dell’assist (peraltro quasi casuale). L’equilibrio resta tale fino al 69’, quando arriva la magia che la sblocca: cross di Manuel Locatelli, Colley di testa alza un campanile e Domenico Berardi nell’area piccola si inventa una magnifica rovesciata per fare 1-0. Quinto gol nelle ultime quattro partite per l’attaccante calabrese, sempre più decisivo. Sampdoria priva di Fabio Quagliarella, fuori per infortunio, e spuntata. A due minuti dal 90’, però, sponda di Keita e tiro di Antonino La Gumina murato dall’ex Gian Marco Ferrari: i blucerchiati chiedono rigore, ma il braccio è attaccato al corpo. Dopo quattro minuti di recupero, con un salvataggio di Chiriches su Keita, arriva il triplice fischio: c’è anche il Sassuolo nella corsa per l’Europa, complice la quarta vittoria di fila.