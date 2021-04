Inter-Verona, un approccio da evitare per raggiungere l’obiettivo tre punti

Inter-Verona di domani (ore 15) è la sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte hanno un solo obiettivo.

GUARDARE AVANTI – Inter-Verona porterà a -5 il countdown stagionale per i nerazzurri. Infatti questa e altre cinque gare separano la squadra di Antonio Conte dal termine del campionato. Ma questi calcoli non dovranno configurarsi nella testa dei giocatori. L’obiettivo è a portata di mano, tecnico e giocatori sanno quanti punti servono per chiuderlo il prima possibile. Anche perché le inseguitrici non guardano più al distacco, la lotta con la Champions League richiede maggiore impegno.

QUESTIONE DI APPROCCIO – Contro il Verona l’Inter dovrà cambiare approccio. Nello specifico si dovranno evitare due cose. La prima è una situazione di svantaggio: per undici gare nel girone di ritorno i nerazzurri non erano mai stati sotto, poi è avvenuto in due gare successive. E questo ha portato a una reazione frenetica che (anche) domani si dovrà evitare. L’Inter di Conte è una squadra programmata per per controllare le gare e ammazzare (sportivamente) l’avversario cogliendo il momento giusto. La frenesia non appartiene a questa squadra, che ha la sua comfort zone quando può condurre il gioco in modo lucido e fluido. Le uniche accelerazioni concesse sono quelle negli ultimi trenta metri, in cui nessuno come l’Inter è così devastante.