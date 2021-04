Di Gregorio – portiere scuola Inter attualmente in prestito al Monza – è diventato titolare inamovibile della squadra biancorossa che sogna la promozione in Serie A. Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, il talentuoso classe ’97 ha parlato delle ambizioni del Monza, del collega Handanovic e anche del suo sogno di tornare, in futuro, in nerazzurro. Di seguito l’intervista esclusiva a Michele Di Gregorio

Oggi al Monza, titolare inamovibile dopo un inizio incerto: come ti senti adesso e quanto hai lavorato per arrivare a questo punto?

A inizio campionato ho preso il Covid-19 e questo ha un po’ rallentato il mio percorso di ambientamento sia con la squadra sia con lo staff. Appena sono tornato, mi sono rimesso subito a lavorare applicandomi sulle richieste del mister (l’ex centrocampista nerazzurro Cristian Brocchi, ndr), così ho avuto l’opportunità di giocare e ora sono contento.

Contro la Cremonese avete ritrovato la vittoria, inoltre ti sei reso protagonista con almeno quattro parate decisive. Il sogno del club è ormai noto, in caso di promozione in Serie A ti piacerebbe continuare al Monza?

Contro la Cremonese siamo tornati alla vittoria in casa, sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra e credo che questa vittoria sarà fondamentale per credere alla Serie A diretta. Il nostro sogno è questo. Abbiamo perso qualche punto, però fa parte del percorso di una stagione. Abbiamo dato un segnale al campionato, crediamo alla promozione! Mi piacerebbe rimanere in questa società molto importante.

Facciamo un passo indietro. Sei cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, che ricordi hai? Ti piacerebbe un giorno tornare a giocare da titolare in nerazzurro?

Del Settore Giovanile dell’Inter ho tanti ricordi belli. Ho avuto la fortuna di conoscere persone molto preparate tra allenatori ed educatori. Ho avuto anche la fortuna di togliermi qualche soddisfazione negli ultimi anni da capitano, vincendo lo Scudetto Primavera. Tornare un giorno all’Inter? Al momento sono concentrato sul Monza e sull’obiettivo promozione. In futuro si vedrà. Sicuramente per me l’Inter è una seconda famiglia, perché sono cresciuto lì da quando avevo sette anni. Poter tornare in nerazzurro da titolare sarebbe un sogno ma oggi la testa è solo al Monza.

Il titolare oggi è Samir Handanovic. Cosa pensi di lui? Hai avuto mai la possibilità di parlargli?

Diverse volte ho avuto modo di parlare con Handanovic, è un professionista esemplare. Tra i cinque portieri più forti al mondo, ancora oggi. Ho avuto il piacere di fare un ritiro estivo con la Prima Squadra e quindi con lui. Ho cercato di “rubargli” più segreti possibile perché credo che dai campioni come lui, anche solo guardandoli, puoi migliorare e rubare dei segreti che ti porti dietro per il resto della carriera. Handanovic è stato ed è tutt’ora un esempio di professionalità dentro e fuori il campo.

Senti ancora qualche tuo ex compagno del Settore Giovanile dell’Inter?

Mi sento ancora con qualche ex compagno, quando possibile cerchiamo sempre di organizzare, come per esempio con Federico Dimarco, Nicolò Gazzotti, Enrico De Micheli, e anche con Angelo Panatti. Telefonicamente ci sentiamo dopo le partite per farci i complimenti e scambiarci qualche battuta.

Si ringraziano l’Ufficio Stampa del Monza e Michele Di Gregorio per la disponibilità mostrata nell’intervista.