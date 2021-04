Perisic, ecco quando Conte ha deciso di tenerlo! Scommessa vinta

Il portale online “Grand Hotel Calciomercato”, titolo del libro di Gianluca Di Marzio, ha svelato un retroscena sulla data precisa in cui Antonio Conte ha deciso di far rientrare Ivan Perisic dal prestito al Bayern Monaco. Oggi si gode la sua scommessa

RISCATTO – Perisic ha trovato il gol del pareggio contro lo Spezia, ieri sera (vedi articolo). La sua rete non è bastata per ottenere i tre punti, ma il croato, reduce da alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, è tornato al vertice delle gerarchie di Antonio Conte per la fascia sinistra. Il tecnico pugliese ha deciso di tenerselo stretto l’estate scorsa, quand’era ancora impegnato con il Bayern Monaco. E secono alcune indiscrezioni, ci sarebbe anche una data precisa.

RETROSCENA – La riporta il portale online “Grandhotelcalciomercato.com”, titolo del libro di Gianluca Di Marzio: il 14 agosto 2020. Conte aveva già deciso il futuro di Perisic e voleva tenerlo con sé in nerazzurro, nonostante la stagione del croato col Bayern Monaco (ma anche quella dell’Inter) dovesse ancora terminare.

FUTURO – Il futuro di Conte, in quella fase, era ancora molto incerto agli occhi degli addetti. ai lavori Ma probabilmente lui aveva già deciso di legarsi all’Inter per uno scopo ben preciso. I nerazzurri hanno vissuto alti e bassi fino a gennaio, poi la squadra è esplosa, Perisic compreso. Antonio Conte ha vinto la sua scommessa e il croato viaggia verso la permanenza anche nella prossima stagione.

Fonte: Grandhotelcalciomercato.com