Maurizio Compagnoni, telecronista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, oltre alle ultime indiscrezioni relative al progetto Superlega (vedi articolo)

RADIOGRAFIA – L’Inter viaggia verso il suo obiettivo dichiarato, lo scudetto, che però resta fermo. Prima del pareggio con lo Spezia è successo di tutto, e i problemi economici di Suning restano considerevoli. Di questo ha parlato Maurizio Compagnoni, in riferimento alle dichiarazioni di Antonio Conte post gara con i liguri (che potete recuperare QUI): «Ci sono già stati club indebitati che poi hanno fatto un percorso virtuoso e presto hanno ricominciato a vincere. Alcuni club addirittura non hanno mai smesso. Si può ridurre il deficit ottimizzando le risorse ma continuando a fare buoni risultati. Inter? Secondo me si è pensato troppo al progetto sportivo, perdendo di vista alcune linee guida. Superlega? Florentino Pérez non si arrende, ma ricorda quel samurai giapponese che non sapeva che la Seconda Guerra Mondiale era finita».