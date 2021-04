La loro stagione è già fragorosa, ma nelle gare in cui l’Inter non ha potuto contare sui gol di Lautaro Martinez e Lukaku il rendimento è sceso. Conte si aspetta di più (soprattutto in termini di cinismo), ma valuta l’impiego di Sanchez contro il Verona

POLVERI BAGNATE – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono rimasti a secco nell’ultima uscita dell’Inter, contro lo Spezia. Per la coppia d’attacco di Antonio Conte, che ha griffato quasi 40 gol in campionato quest’anno, si tratta della terza partita consecutiva senza segnare. I numeri mostrano che, nelle 12 partite in cui l’Inter non ha potuto contare sulle loro reti, i nerazzurri hanno vinto soltanto 6 volte, ottenendo 23 punti (media di 1.9)

SINGOLI ESPLOSIVI – Antonio Conte ha invece vinto tutte le 9 partite in cui Lautaro Martinez e Lukaku sono andati a segno. Molto alta anche la media punti nelle gare in cui ha segnato solo il belga (7 vittorie su 8 partite e 21 punti conquistati). Più bassa la media punti quando segna l’argentino: 1 vittoria sola su tre gare giocate (5 punti totali).