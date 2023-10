L’Inter torna dove le compete, ora l’obiettivo è il doppio primato

L’Inter chiuderà la nona giornata di Serie A in testa alla classifica, a prescindere dall’esito dei due posticipi di oggi. Questo permette di poter iniziare una nuova operazione, quella di primeggiare nelle varie competizioni in cui si gioca.

DAVANTI A TUTTI – La sconfitta di ieri del Milan con la Juventus dà un verdetto per la nona giornata di Serie A: Inter prima in classifica da sola. Un primato ripreso dopo appena due settimane, ma in cui si è criticato molto a seguito del pareggio col Bologna. E che stavolta arriva in solitaria, senza avere più accanto la squadra di Stefano Pioli. Che, peraltro, dopo il derby ha perso un altro scontro diretto (mentre ha vinto le altre partite, contro formazioni abbordabili o in grossa difficoltà com’era la Roma due mesi fa). Lo 0-3 col Torino non era affatto scontato, né lo era soprattutto sullo 0-0 all’intervallo. E aver vinto così in scioltezza, guadagnando terreno in classifica, permette di dare slancio per quello che arriva ora. Cercando di non farsi più superare.

DOPPIO FRONTE – L’Inter è prima in Serie A e, a oggi, pure nel girone di Champions League in coabitazione con la Real Sociedad e in attesa della partita di domani col Red Bull Salisburgo. Fondamentale, come ribadito poco fa da Simone Inzaghi e Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa. Battere anche gli austriaci domani non darebbe la certezza di andare agli ottavi di finale, ma metterebbe molto in discesa il discorso qualificazione. E questo è il messaggio principale che deve servire da stimolo, perché “guadagnarsi” qualche partita più tranquilla a obiettivo raggiunto sarebbe l’ideale fra novembre e dicembre, quando dopo la prossima sosta non ci si fermerà più per quattro mesi. Dove, in mezzo, ci sarà anche da affrontare al meglio le altre due competizioni, ossia la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

PRIMEGGIARE OVUNQUE – L’obiettivo dell’Inter, non è un segreto, è solo uno: vincere altri trofei. Possibilmente la Serie A in primis, per la tanto agognata seconda stella (soprattutto facendolo prima del Milan, o evitando che riparta il ciclo della Juventus). In conferenza a Inzaghi è stato fatto notare come, nonostante si sia solo a fine ottobre, già queste partite siano senza margine d’errore. Un appunto corretto: siamo ancora a inizio stagione, ma è qui che si indirizza quello che succederà nel 2024. Perché l’Inter, se vuole alzare trofei nei prossimi mesi, di certo non deve sbagliare l’approccio ora. Come fatto nella scorsa stagione, quando settembre e inizio ottobre crearono i danni per non lottare per il vertice in Serie A. Adesso invece avere un doppio primato porterebbe fiducia nei propri mezzi e darebbe un messaggio alle rivali. Perché, in fin dei conti, la morale è sempre una: vincere aiuta a vincere.