VIDEO – Milan-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Juventus, posticipo della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DI CORTO MUSO – Milan-Juventus 0-1 nel posticipo della nona giornata di Serie A. La Juventus sfrutta a suo favore oltre un tempo in undici contro dieci e si porta a -2 dalla vetta della classifica. Il Milan, con tante assenze, sfiora l’1-0 quando al quarto d’ora Rafael Leao serve Olivier Giroud per la girata di sinistro parata in maniera clamorosa da Wojciech Szczesny. Moise Kean alla mezz’ora ha la palla buona per segnare, la manda a lato sprecando lo 0-1. Ma a cinque minuti dalla fine va via a Malick Thiaw che lo butta giù quando l’attaccante è diretto verso la porta: rosso diretto. Al 63′ la Juventus sblocca la partita: Manuel Locatelli calcia da venticinque metri, deviazione di Rade Krunic appena entrato e il terzo portiere Antonio Mirante è battuto. Nel finale sinistro di Andrea Cambiaso respinto da Mirante, bravissimo poi anche sulla ribattuta a botta sicura del subentrato Dusan Vlahovic. Milan sconfitto e Inter prima da sola in testa.

Video con gli highlights di Milan-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.