Atlético Madrid, che avversario per l’Inter? Stato di forma e particolarità

L’Atlético Madrid sarà l’avversario dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Un rivale non certo facilissimo, anche se non è ai vertici in Liga: ecco che rivale ci sarà a febbraio e marzo.

LA SQUADRA – Sabato Diego Pablo Simeone andrà a festeggiare il dodicesimo anniversario dalla sua nomina come allenatore dell’Atlético Madrid, datato 23 dicembre 2011. Periodo in cui ha vinto due volte la Liga, una la Supercopa de España, due la Supercoppa Europea, due l’Europa League e una la Copa del Rey. Con in aggiunta due finali (perse) di Champions League, entrambe col Real Madrid. Ma la squadra che, tra febbraio e marzo, affronterà l’Inter agli ottavi sarà ben diversa soprattutto da quella dei primi trofei. Ora è un Atlético Madrid differente, che peraltro spesso gioca a specchio col 3-5-2. Con la variabile del 3-4-2-1. Ma resta comunque difficile da affrontare e che sta cambiando fisionomia, rispetto a quella “brutta” del passato.

I NUMERI – Dopo diciassette giornate di Liga, l’Atlético Madrid è quarto con 34 punti ma deve recuperare (sabato alle 16.15) l’incontro col Siviglia rinviato a inizio settembre. Ha undici vittorie, appena un pareggio (alla seconda, 0-0 in casa del Real Betis) e quattro sconfitte. Di cui due nelle ultime tre giornate, 1-0 a Barcellona il 3 dicembre e 2-0 sabato contro l’Athletic Club a Bilbao. Domani alle 21.30 ospiterà il Getafe. Poi, dopo il recupero di sabato, aprirà il 2024 il 3 gennaio alle 21.30 in casa del Girona. Che, se stasera dovesse battere l’Alavés, andrebbe primo a +10 sui rivali di Champions League dell’Inter. In coppa, nel Gruppo E, quattro vittorie e due pareggi vincendo il girone davanti alla Lazio. Proprio coi biancocelesti, all’esordio, subì il pari (1-1) al 95′ con gol del portiere Ivan Provedel. A inizio gennaio avrà anche Copa del Rey e Supercoppa.

I GIOCATORI – Nelle ventidue partite finora disputate dall’Atlético Madrid Antoine Griezmann e Alvaro Morata hanno segnato ventisette gol: quattordici il francese, tredici l’ex Juventus. Nel confronto con l’Inter, Lautaro Martinez (diciassette) e Marcus Thuram (otto) ne hanno realizzati venticinque nelle stesse gare ufficiali. La differenza è che manca il “terzo” marcatore: come Tikus c’è Hakan Calhanoglu a quota otto, mentre nell’Atleti dietro c’è il vuoto con Angel Correa e Samuel Lino a quattro. I trentadue gol fatti in Liga valgono il quarto miglior attacco, pur avendo una rete in più del Barcellona, i sedici subiti la terza miglior difesa. In stagione, quattro volte su ventidue non ha segnato mentre in otto Jan Oblak ha tenuto la porta inviolata. Segno di come la tenuta difensiva ci sia ancora, marchio di fabbrica di Simeone. Pochissimo dal mercato estivo: i parametri zero César Azpilicueta e Caglar Soyuncu più la riserva Javi Galan.

L’ESITO – Doveroso fare una premessa: per l’Inter non c’è nulla da festeggiare dal sorteggio. Vero, non è arrivato il Manchester City o il Real Madrid, nemmeno il Bayern Monaco, ma l’Atlético Madrid è una squadra forte, esperta e abituata a giocare questi dentro o fuori. Perciò alla squadra di Simone Inzaghi servirà metterci grinta, determinazione, fame e voglia. Quelle caratteristiche che, per esempio, si sono viste ieri con la Lazio. Ma non col Benfica e soprattutto con la Real Sociedad, dove forse è mancato qualcosa come concentrazione vista la qualificazione già in cassaforte. L’Inter negli ultimi anni con le squadre spagnole non se l’è vista benissimo, e questo è un altro fattore da non sottovalutare. Ma bisognerà dare un segnale, per continuare la corsa in Champions League. Anche per rispondere a chi dice che l’anno scorso l’Inter sia arrivata in finale per sorteggi favorevoli: l’Atlético Madrid certo non è favorevole.