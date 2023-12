Gentile avvisa l’Inter: «All’Atlético Madrid è rimasta un’idea»

Gentile mette quasi alla pari Inter e Atlético Madrid in vista degli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista indica una caratteristica degli spagnoli che bisognerà valutare nella doppia sfida europea.

IL DUELLO – Riccardo Gentile, a Sky Sport 24, non parla di sorteggio felice: «Secondo me l’Inter con l’Atlético Madrid non ha molto da festeggiare. Io l’ho visto adesso dal vivo, è vero contro la Lazio in una partita dove sembrava scritto che dovesse vincere e arrivare primo. Però mi sembra una squadra ancora molto difficile, perché è rimasta in testa l’idea di Diego Pablo SImeone di andare a raddoppiare e triplicare. Hanno generosità tutti però sanno palleggiare, c’è grande qualità e una buona panchina. Contro la Lazio, per esempio, non ha giocato Alvaro Morata ma Angel Correa, ci sono Memphis Depay e Samuel Lino. Questa è una squadra che può mettere in difficoltà l’Inter, per me è 50-50».