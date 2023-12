Pardo: «Inter molto più forte della Juventus! Atlético Madrid? Una favorita»

Ieri l’Inter ha battuto la Lazio e ha allungato a +4 sulla Juventus. Pardo ha commentato la gara dell’Olimpico, oltre al sorteggio degli ottavi di Champions League contro l’Atlético Madrid, in diretta a Tutti Convocati.

SPIETATI – Vittoria contro la Lazio e sorteggio di Champions League contro l’Atlético Madrid per l’Inter di Simone Inzaghi. Analizzando l’allungo in classifica e la sfida europea prevista per febbraio, Pierluigi Pardo ha commentato così: «L’Inter leggermente favorita contro l’Atlético Madrid. Gli spagnoli sono una squadra molto ostica da sfidare. Hanno adottato, però, un sistema di gioco molto più offensivo degli scorsi anni. Occhio a non commettere errori contro l’Inter. I nerazzurri sono spietati e forti. Ieri, per esempio, l’errore di Adam Marusic è arrivato in un momento di difficoltà per la squadra di Inzaghi, che poi ha preso in mano la gara. Per me, già da tempo, sono la squadra più forte del campionato, molto più forte della Juventus».