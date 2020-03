ZÃ© Maria: “Coronavirus, stop calcio fa capire gravitÃ . All’Inter…”

ESPERIENZA NERAZZURRA – Zé Maria ha anche poi parlato delle sue esperienze in Italia da giocatore, specialmente con le maglie di Perugia e Inter: «Il Perugia era una squadra dove tutti i giocatori lavoravano molto gli uni per gli altri. Ho giocato nello stesso periodo di Materazzi e Grosso. All’Inter c’è un livello molto alto, richiedono molto da te. La pressione che arriva dal club e dai tifosi per i risultati è grande, devi affrontare avversari come Milan e Juventus in sfide difficilissime, davanti a 80mila persone. Ma è stato un privilegio. Ho giocato con Verón, Figo, sono stato campione d’Italia e ho vinto due volte la Supercoppa italiana».