Coronavirus, Italia e quarantena: primo calo, prime luci. Vietati spostamenti

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 22 marzo: i numeri di oggi (qui il bollettino) evidenziano una prima speranza. La battaglia è ancora lunga, ma potrebbe essere vicino il tanto atteso picco. Nuova importante ordinanza nella giornata di oggi: vietati gli spostamenti da un comune all’altro

Coronavirus, Italia e quarantena: primi numeri di speranza. Vicini al picco?

Dopo i numeri drammatici degli ultimi due giorni, arriva un barlume di speranza dal consueto report delle ore 18,00. I numeri di deceduti fanno paura, il Covid-19 non è sconfitto: +651, dato sconcertante. Se paragonato agli ultimi, però, in decremento, così come i nuovi contagi. Una prima speranza che dà ancora più forza a tutta la Nazione per continuare a lottare contro il virus. Battaglia ancora lunga e faticosa. Anche laddove il picco dovesse davvero arrivare nei prossimi giorni, non potremo subito tornare alla normalità. Ore di cordoglio e dolore: restiamo uniti nella resistenza dell’Italia al Covid-19.

Coronavirus: nuovo giorno, nuova ordinanza. Il divieto tanto atteso

Le fuge dal nord alle regioni centro-meridionali sono una delle pagine nere nella lotta al Coronavirus. Nel mese di marzo, in diverse occasioni è stato riscontrato un gran numero di persone, affollate nelle stazioni, per recarsi nelle regioni del sud. Quanto di più sbagliato per gli umani, perfetto per la propagazione del virus. Da oggi non dovremmo più assistere a episodi del genere: vietati spostamenti da un comune a un altro, se non per gravissimi motivi (qui l’ordinanza). Controlli, ordinanze e misure sempre più rigide: il Tricolore sembra aver capito, tra prime speranze e nel pieno della lotta al Coronavirus in Italia.