Coronavirus, Udinese prolunga sospensione attivitÃ : il comunicato

Coronavirus, Udinese prolunga sospensione attività: il comunicato

Condividi questo articolo

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito della società, l’Udinese ha dichiarato il prolungamento della sospensione di ogni attività a causa dell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus.

SOSPENSIONE – Non accenna a placarsi l’emergenza Coronavirus in Italia, con la situazione che inevitabilmente si riflette anche sul mondo del calcio. Con un comunicato ufficiale, l’Udinese ha dichiarato il prolungamento della sospensione di ogni attività proprio a causa dell’evoluzione della situazione attuale legata al virus: “Udinese Calcio comunica che, in osservanza delle norme governative e monitorando costantemente l’evolversi dell’emergenza Coronavirus, ogni attività resta sospesa fino a nuova comunicazione”.