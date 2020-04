Spadafora: “Nessun allenamento fino a maggio. Ecco data per la ripresa”

Condividi questo articolo

Vincenzo Spadafora – Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport – in una lettera ai Presidenti di CONI e CIOP, riportata dal portale Calcio e Finanza, ha comunicato una possibile data per la ripresa delle attività atletiche, ferme a causa dell’emergenza Coronavirus.

RIPRESA – Vincenzo Spadafora torna a parlare di una possibile ripresa per lo Sport in una lettera inviata a Giovanni Malagò e Luca Pancalli, rispettivamente presidenti di CONI e CIOP. Il Ministro ha comunicato anche la data indicativa in cui tutto potrebbe riprendere: “È indispensabile che, anche per il perdurare della situazione emergenziale, la ripresa delle sedute di allenamento non avvenga almeno fino al mese di maggio. Nella profonda convinzione che i nostri atleti e le nostre atlete, normodotati e disabili, torneranno a vincere e onorare presto il Tricolore, dentro e fuori i campi di gara, vi prego di voler attivare le Federazioni e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché la ripresa degli allenamenti e delle attività avvenga, presumibilmente dal 4 maggio, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che saranno individuate d’intesa con le autorità sanitarie e gli organismi scientifici”.