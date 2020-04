Gravina: “Stop di tutti gli sport tranne il calcio? I motivi…”

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, parlando all'”ANSA” ha risposto alle dichiarazioni del Presidente del CONI Malagò, che ha sottolineato come solo il calcio tra tutti gli sport non abbia ancora annunciato uno stop definitivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

DECISIONE – Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha risposto alle dichiarazioni di Malagò, Presidente del CONI, riguardo al mancato stop definitivo del campionato di calcio in seguito all’emergenza Coronavirus. Malagò ha sottolineato come tutti gli altri sport si siano fermati, parole a cui Gravina ha risposto così: «Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico».