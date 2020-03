Spadafora: “Dobbiamo ripartire appena possibile. L’incontro col CONI…”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha partecipato oggi alla seduta del CONI. Al termine di questa ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni soprattutto sulla ripresa dei campionati

RINGRAZIAMENTO – Vincenzo Spadafora ha prima ringraziato: «Voglio ringraziare il presidente del CONI, del CIP e tutti i membri della giunta per aver accettato la mia richiesta di confronto e aver creato questa importante occasione di dialogo. È stata molto utile per raccogliere dalle rappresentanze del mondo dello sport tutti gli elementi necessari per ragionare al meglio sui prossimi provvedimenti».

RIPARTENZA – «Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile: per il suo ruolo e per la sua capillarità nel tessuto sociale ed economico, lo sport sarà uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria. Ho avuto conferma della grande collaborazione dimostrata da parte di tutti in questo momento difficile, e ho chiesto al Coni di raccogliere le richieste, i suggerimenti e le proposte nei prossimi giorni. Presto mi confronterò con tutti i rappresentanti dello sport di base, come ho fatto sin dall’inizio del mio mandato e di questa emergenza».

Fonte: tuttomercatoweb.com