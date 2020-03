Coronavirus, Coverciano a disposizione. Gravina: “FIGC apre per tutela”

La FIGC ha annunciato nel pomeriggio che Coverciano, il Centro Tecnico Federale, è a disposizione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (vedi articolo). Il presidente Gravina, dopo l’annuncio, ha spiegato le motivazioni che hanno portato la Federazione ad aprire le strutture.

L’APERTURA – Albergo e Auditorium di Coverciano saranno a disposizione per ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e allestire posti letto per ricovero pazienti. Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a seguito dell’annuncio: «Il mondo del calcio sta mostrando grande sensibilità e forte senso di responsabilità. Siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza: Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative. La salute è il bene primario che va tutelato, per questo la FIGC apre agli italiani in difficoltà il Centro di Coverciano. Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus».

Fonte: FIGC.it