Premier League con l’intesa tra i club, ma c’Ã¨ paura tra i giocatori – Sky

Premier League con l’intesa tra i club, ma c’è paura tra i giocatori – Sky

La Premier League ha trovato l’intesa tra i 20 club per un programma di ripartenza degli allenamenti e del campionato, ma ci sono ancora resistenze soprattutto tra i giocatori

Anche la Premier League prova a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Ieri i 20 club hanno trovato un’intesa sulla ripresa degli allenamenti di gruppo per poi puntare alla ripresa del campionato, ma ci sono ancora delle resistenze. Secondo “Sky Sport” ci sono ancora tanti ostacoli, alcuni di natura etica visto quanto la pandemia ha colpito il Regno Unito, ma soprattutto ci sono resistenze tra i giocatori, anche di primo piano. I giocatori hanno dubbi e paure e pretendono determinate garanzie. La data di ripresa al 12 giugno al momento sembra impossibile, si parla del 19 o del 26, ma considerando che in Premier League mancano 9 giornate i tempi per poter chiudere comunque entro l’inizio di agosto non sarebbero un problema.