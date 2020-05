Esterni legati a Lautaro Martinez, Vidal no: Inter, idea chiara – SM

Sono tanti i tavoli apert del mercato dell’Inter. Tra questi c’è sicuramente quello legato agli esterni: Antonio Conte vorrebbe Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma potrebbe accontentarsi di qualche contropartita del Barcellona per Lautaro Martinez. Discorso diverso per Arturo Vidal, secondo “Sportmediaset”

INTRECCIO – L’Inter lavora su più fronti in sede di calciomercato. L’obiettivo numero uno è Sandro Tonali, legato alla cessine di Mauro Icardi; dopo la decisione di Mertens di restare a Napoli, si lavora anche su Edinson Cavani. Ma i nerazzurri studiano anche le mosse sugli esterni: Emerson Palmieri e Marcos Alonso sono i desideri di Antonio Conte. Ma potrebbero rimanere solo delle idee qualora il Barcellona accontentasse l’Inter per Lautaro Martinez con un’offerta da 90 milioni + un esterno: si parla di Semedo, Junior Firpo ed Emerson Royal. Per quanto riguarda Arturo Vidal, i nerazzurri vogliono imbastire una trattativa a parte per ottenere un prestito dopo aver trovato sistemazione a Nainggolan.

Fonte: Sportmediaset.