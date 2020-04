Non solo Serie A: anche la Premier League divisa sul futuro – Sky

Il calcio europeo è fermo per l’emergenza Coronavirus. In Italia è aspro il dibattito interno al mondo del calcio su come ripartire, ma anche in altri paesi c’è confusione: in Premier League si assiste a una spaccatura simile a quella italiana

Lo stop alle attività sportive dettato dall’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutta Europa. Se in Serie A il dibattito sulla ripartenza e con quali tempi e metodi tiene banco, anche con temi apri, in Inghilterra la situazione non sembra essere diversa. Secondo Sky Sport oggi tutti i 20 club della Premier League hanno partecipato a una call ed è emersa una spaccatura tra alcuni club che vorrebbero dichiarare conclusa questa stagione, cominciando a programmare la prossima, ma un nutrito gruppo di altri club, comprendente tutte le big, che vorrebbe chiudere a tutti i costi la stagione sospesa. Tutti aspettano indicazioni dal Governo, considerando che il lockdown nel Regno Unito è destinato a durare per almeno altre tre settimane.