Napoli, 2 giocatori tornano subito negativi al Coronavirus

Gattuso

Dopo la notizia di ieri riguardo alla ripositivizzazione di Amir Rrahmani e Elseid Hysaj, il Napoli comunica il nuovo tampone negativo di entrambi

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Doppia buona notizia in casa Napoli. Rientra l’allarme in casa azzurra. Infatti il club partenopeo rende noto tramite un messaggio su Twitter che “Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza“. Entrambi potrebbero essere dunque a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita contro l’Inter, in programma tra 5 giorni.