Pinamonti paga più di tutti l’uscita dell’Inter dall’Europa: è tempo di scelte

Pinamonti a gennaio farà ancora parte della rosa dell’Inter? L’eliminazione da tutte le competizioni UEFA stagionali stravolge tutti i piani, compresi quelli legati al mercato e alle scelte in attacco. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione che non faccia ulteriori danni

PRIMA PARTE PERSA – L’uscita dell’Inter dall’Europa sarà argomento di discussione almeno fino alla chiusura del mercato di gennaio. Perché cambiano i piani. E di conseguenza gli investimenti da fare. Uno di questi riguarda la situazione di Andrea Pinamonti in rosa. Come approfondito nelle scorse settimane (vedi articolo), l’attaccante classe ’99 a breve dovrà discutere il suo futuro. L’agente Mino Raiola farà il punto con la società per capire cos’è meglio per la seconda parte di stagione. Intanto in casa nerazzurra si spera di recuperarlo dal punto di vista fisico, visto che risulta ancora indisponibile dopo l’infortunio rimediato con l’Italia Under-21. Una prima parte di stagione da dimenticare, dato che lo scarso minutaggio è dovuto ad altri motivi.

BIVIO MERCATO INVERNALE – Una cosa è certa: Pinamonti da quarta punta fa solo contorno per Antonio Conte e lo status di “prodotto del vivaio” per allungare le liste non è più così importante. Se da quinta punta poteva diventare una risorsa per la panchina in Champions League o addirittura per trovare spazio in Europa League, adesso potrà essere sacrificato sul mercato solo per completare l’attacco con una quarta punta esperta. Il mercato non offre molto oggi, ma a fine gennaio qualcosa potrebbe sbloccarsi e Pinamonti difficilmente resterà a guardare giocare gli altri. Solo l’imposizione della proprietà, con il blocco del mercato, può permettere la permanenza del numero 99 a Milano. Da quarta punta, ma praticamente senza spazio né fiducia.