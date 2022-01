Milan, 3 nuovi positivi al COVID-19: nomi ‘ufficiosi’, difesa dimezzata domani?

Il Milan comunica tre nuovi positivi al COVID-19, a meno di ventiquattro ore dalla partita con la Roma. Oggi, come annuncia Sky Sport, non si sono allenati Calabria, Romagnoli e Tomori ma la società non ha diramato i nomi. Difesa da reinventare per la prima inseguitrice dell’Inter?

TRE CASI UFFICIOSI – “AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al COVID-19.

I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di ATS”.

Fonte: acmilan.com