Nandez-Inter, l’ipotesi si raffredda. Cambia la situazione sulla clausola – SI

Nandez più volte è stato segnalato come nome per l’Inter a gennaio. Il centrocampista, al centro di una situazione particolare (vedi articolo), adesso difficilmente potrebbe andare ai nerazzurri. Ne parla Pedullà dal suo spazio social su Sportitalia.

QUALE SITUAZIONE? – Alfredo Pedullà fa il punto legato a Nahitan Nandez del Cagliari: «Può andare via a gennaio? Sotto la condizione che aveva della clausola sì. Dobbiamo ragionare al 50% rispetto ai trentasei milioni della clausola: non so chi possa presentarsi con quindici milioni. L’Inter, al momento, è fredda. In questo momento non guarda Nandez come un obiettivo per gennaio, poi le cose possono cambiare ma può darsi pure che non cambino. È una scelta abbastanza secca da parte dell’Inter».