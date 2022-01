Brozovic, strada per il rinnovo con l’Inter segnata: ‘stile’ Lautaro Martinez – SI

Per Brozovic non sembrano esserci intoppi all’orizzonte per il rinnovo con l’Inter. Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia, spiega come si andrà a chiudere sulla falsariga di quanto fatto con Lautaro Martinez.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Alfredo Pedullà parla del sempre più probabile rinnovo di Marcelo Brozovic: «Io penso che questa sia una cosa che, nel momento in cui Steven Zhang arriverà in Italia, faranno tutto quello che vorranno fare. Non ci sono tentazioni, c’è un discorso impostato bene con l’Inter senza nuvole e situazioni che possono creare compensi. Brozovic guadagnerà sei milioni più bonus, lo porteranno ad altezza Lautaro Martinez ma si sistemerà. Quando un allenatore dice che non se ne occupa (vedi articolo) vuol dire che passa il filtro a Zhang, quando arriverà in Italia. Per Ivan Perisic bisogna aspettare di più: viaggia a quelle altezze come ingaggio».