Lukaku torna e resta a secco, ma batte Conte: Chelsea OK col Tottenham

Lukaku è tornato in campo stasera dopo l’esclusione in Chelsea-Liverpool per l’intervista della scorsa settimana (vedi articolo). I Blues hanno battuto 2-0 il Tottenham di Conte nell’andata delle semifinali di Carabao Cup.

EX CONTRO EX – Romelu Lukaku batte Antonio Conte nel derby di Londra fra ex Inter. Il Chelsea supera 2-0 il Tottenham nell’andata delle semifinali di Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Al 5′ Kai Havertz calcia trovando una deviazione e sblocca il risultato quasi al primo assalto. Il raddoppio è clamoroso: punizione da destra, Japhet Tanganga colpisce di testa e prende in pieno il compagno Ben Davies, che realizza un clamoroso quanto involontario autogol. È 2-0 al 34′, e il risultato non cambia più. Lukaku, alla prima da ex contro Conte, gioca per intero e nel finale ha anche una chance ma il suo tiro viene bloccato dal portiere.