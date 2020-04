Matuidi e Rugani guariti dal Coronavirus: l’annuncio della Juventus

Matuidi e Rugani sono due dei tre giocatori della Juventus che erano risultati positivi al Coronavirus (l’altro è Dybala). La società ha appena annunciato che sono entrambi guariti.

GUARIGIONE – “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il Coronavirus. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

La Juventus non ha aggiornato sulle condizioni di Paulo Dybala, per il quale il primo tampone risultava negativo (si attende il secondo). Rugani era stato il primo giocatore di Serie A positivo al Coronavirus, tre giorni dopo la partita con l’Inter (vedi articolo).

Fonte: Juventus.com