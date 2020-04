Lautaro Martinez-Barcellona: Inter tranquilla, segnali dal giocatore – SM

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, ma in casa Inter c’è grande tranquillità: il giocatore non sembra propenso a forzare la mano, resterebbe volentieri a Milano

Secondo “Sport Mediaset” Lautaro Martinez e il Barcellona non sono così vicini come viene descritto dai giornali spagnoli. Secondo la stampa spagnola la proposta dell’Inter di uno scambio con un prestito di Griezman è solo una provocazione, lo scambio alla pari non è nemmeno considerato dalla dirigenza nerazzurra per la differenza di età tra i due giocatori e per l’ingaggio dell’attaccante francese nettamente più alto di quello di Lautaro Martinez. Forse un robusto assegno con l’inserimento di Vidal e un altro giocatore potrebbero far cambiare idea ai nerazzurri, oppure una netta presa di posizione del giocatore che in questo momento non sembra essere possibile. La tranquillità dell’Inter sta in questo, nella posizione di Lautaro Martinez che non sembra voler dare segnali di rottura, ma, anzi, sembra ben contento di restare a Milano.