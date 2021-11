Marusic positivo al Covid-19: il laziale si aggiunge all’ex Inter Jovetic

Marusic è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo test effettuato. Il Montenegro, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, comunica le condizioni del difensore della Lazio. Ieri riscontrata la positività dell’ex Inter Jovetic.

TERZO CASO! − Così la Nazionale del Montenegro sui propri canali ufficiali: “I giocatori della nazionale montenegrina Nebojsa Kosovic e Adam Marusic non saranno disponibili per il CT Miodrag Radulovic per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Olanda e Turchia. I giocatori citati, sottoposti a test a causa dei lievi sintomi registrati, sono risultati positivi al COVID-19. Entrambi i giocatori sono stati tempestivamente isolati dal resto della squadra e sono state applicate tutte le misure sanitarie necessarie per il loro ulteriore trattamento”. I positivi in casa montenegrina sono adesso tre. Anche l’ex Inter Stevan Jovetic ha contratto il virus (vedi comunicato).